無法滿足饕客味蕾？ 台南「大阪王將」撐2年撤櫃

2019-09-11 20:56

〔記者王捷／台南報導〕去過大阪的遊客一定知道日式煎餃連鎖店「大阪王將」，2年前代理商看中台南商機，引進大阪王將選擇台南設立南部第一間、全國第三間分店，進入台南新光三越西門店，挑戰台南饕客味蕾，不過經過2年營運撤櫃，google評價僅2.7顆星，並在google留下負評「餃子非常空洞，內餡鬆散，完全不紮實」，是否挑戰饕客味蕾失敗？對此百貨業者指出，對餐點沒意見，而代理商沒有回應。

大阪王將餃子專門店，是在昭和四十四年（1969年）於大阪京橋正式開幕，在日本全國各地都擁有分店，除了日式煎餃，也提供許多中華料理，2017年3月，代理商引進大阪王將到台南，推出三道熱門中華料理，「道頓堀炒麵」、「麻婆天津飯」還有「韭菜炒豬肝」用韭菜及辛秘密香料爆香，由於是南部第一間店，造成轟動一時的排隊熱潮。

不過大阪王將進入台南經過2年營運，google評價2.7顆星，有消費者認為服務很好，但是也有消費者認為CP值不高，剛營運時餃子時常破皮，拉麵麵體曾有至少2次更換，令消費者在google上留下負評。

有日本在地嚮導在評論留言稱，過去曾在日本吃過，當時在新光三越店看到有空位，因此進入消費，但是炸蝦皮相餃子皮，味道不怎麼樣，海鮮炒麵去其他地方吃比較好。

今年約8月底，大阪王將撤櫃，由於代理大阪王將的代理商，在新光三越還有代理其他品牌，針對這些負面評價，記者在月初曾二度致電櫃位，但代理商對此沒有回應，新光三越西門店行銷部對撤櫃問題則指出，這是營業部的問題，對餐點沒有意見。

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