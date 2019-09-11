竹縣竹北市自強段168地號停車場 BOT辦招商

2019-09-11 21:45

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府表示，位於竹北市文興路與莊敬南路口的自強段168號停車場用地，將以興建營運移轉（BOT）方式開發，基地面積廣達5085.55平方公尺，特許年限為50年，目前正上網公告招商至29日止，歡迎有興趣的廠商踴躍提出申請。

縣政府表示，這塊土地現況只有少部分面積作為一個只有26格停車位的小型停車場，但周邊住商發展成熟，停車需求量漸增，也具備消費潛力和市場商機，8月30日在交通部觀光局旅遊服務中心舉辦的招商說明會，就有建設公司、量販及影視等業者踴躍出席，會中討論相當熱烈。

縣政府表示，這塊土地的土地使用分區為停車場用地，建蔽率為80%、容積率為400%，將以BOT 方式辦理招商，特許期限為50年，其中興建期間為3年、營運期間為47年，招商主業為停車場，附屬事業為提供竹北地區大型量販、餐飲為主，希望藉由這個停車場開發案引入民間參與資源、減少政府支出，活絡公有資產、增加政府財政收入效益，進而帶動地方繁榮，創造工作機會。

縣政府強調，全案的興建營運基本規範要求，公共的小客車停車位數量不得低於420席，附設事業商業（含公益）使用的小客車停車位，應以商業（含公益空間）使用樓地板面積（含免計容積）每100平方公尺0.82輛車的標準增設，機車停車位不得低於247席。

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