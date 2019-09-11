北市擴大減廢 明年起百貨公司、購物中心禁用免洗餐具

2019-09-11 18:20

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府自105年4月於市政大樓實施禁用一次性及美耐皿餐具政策以來，持續逐步推動減少各類免洗餐具的使用。北市環保局今宣布，明年起北市54處百貨公司及購物中心也不能提供免洗餐具，違規者最高可處6000元罰鍰。

環保局表示，北市府自105年4月及8月起於市政大樓與機關學校實施禁用一次性及美耐皿餐具政策，迄今市政大樓紙容器及塑膠容器減量率分別為82%及66%。之後北市府又將禁用政策逐步推動到民間企業，目前北市已有24所大專院校、24個中央機關、22處市場、9處夜市、111家企業響應。明年1月1日起，北市54處百貨公司及購物中心若提供內用免洗餐具，可依「廢棄物清理法」處1200元至6000元罰鍰，且沒有宣導期。不過明年大專院校、中央機關、市場、夜市若未禁用一次性餐具，並無相關罰則，環保局表示會用公部門力量約束。

環保局長劉銘龍表示，環保署已於8月8日公告修正免洗餐具限制使用規定，新增百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，並授權地方政府提報實施日期，報中央核准後發布實施。

賣場「ATT」表示，目前已經沒有提供一次性餐具，推行上沒有問題。誠品也指出，主要餐具都已改為環保餐具，會在明年元旦前完成輔導。新光三越則表示，會配合政策實施，現在已經沒提供內用免洗餐具。

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