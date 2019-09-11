台東人比台北人短命7.8歲 縣府提「增壽」策略

2019-09-11 17:40

［記者陳賢義／台東報導］內政部今公布「107年簡易生命表」，國人平均壽命為80.7歲，男性77.5歲、女性84歲，相較全國平均壽命，若以縣市區分，以台北市83.6歲最高，台東縣75.8歲最低，兩地平均數字相差7.8歲；台東縣衛生局表示，針對提升平均餘命，將整合各單位醫療資源，研議具體政策全面推動。

台東縣衛生局表示，依內政部公布資料，東部縣市平均壽命都較西部各縣市低，尤其台東與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，研析原因可能為城鄉差距、交通不便及醫療資源相對較缺乏；其次社會因子，如經濟弱勢及人文生活習慣差異等因素有關。

台東縣長饒慶鈴十分注視相關議題，跨局處整合提出具體策略，初期以資源整合做基礎，收集各單位與提升平均餘命相關的27個計畫加以統整及分組，包括事故傷害組、癌症及慢性病防治組、樂齡友善組，並邀請專家學者就各執行面輔導追蹤執行成效，滾動式調整執行方向。

中期則規劃聚焦找尋早死與不該死原因，透過死亡個案回顧，找出原因擬定在地問題及可行方案，系統性減少類似死亡事件，再進一步針對預防面防範及減少事件再發生。

縣府表示，台東平均餘命雖為全國最低，但回顧近4年的整體平均餘命仍逐年增長，相較2008年提升近2.37歲。另還引進高醫及義大醫療團隊資源前進偏鄉、離島，增聘心臟外科及整形外科醫師，明年也將乳房X光攝影檢查由45歲提前至40歲，藉由多面向縮短健康不平等、醫療資源缺乏的問題，提升縣民健康照護的自主管理能力。

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