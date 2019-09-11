桃園揮出全壘打 45項工程全入選國家卓越建設獎

2019-09-11 17:17

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今年呈報45項公共工程參加「國家卓越建設獎」評比，結果有3座獲最高榮譽卓越獎、3座特別獎、25座金質獎及14座優質獎，其中新建工程處「北景雲營區統包工程」獲最佳規劃設計類卓越獎，還代表獲獎機關上台發表感言，無論是數量、得獎比例都是全國之最。

副市長游建華今日主持市政會議，接受17個局、處、公所呈獻「國家卓越建設獎」獎座；他也提到，今年是桃園公共工程豐收年，提報45件作品參賽揮出全壘打，不僅獲獎數、獲獎率創歷年新高、也是全國之最。

其中，工務局「老街溪河岸公園」榮獲最佳施工品質類卓越獎；新建工程處「北景雲計畫統包工程」榮獲最佳規劃設計類卓越獎；文化局「大溪日式警察宿舍群－木藝生態博物館」榮獲最佳環境文化類卓越獎。

另養護工程處「復興區市道118線道路品質改善計畫」榮獲最佳規劃設計類特別獎；工務局「五酒桶山公園」最佳施工品質類特別獎；水務局「大漢溪山豬湖生態親水園區」最佳環境文化類特別獎。

「北景雲營區統包工程」占地4478坪，規劃興建地下2層停車場及3棟建築，興建八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、公托中心、日照中心暨圖書館等，經費10.5億元，預計2021年中可完工。

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