從日治時期就開始運轉的水力電廠 80年廠慶暨故事館揭幕

2019-09-11 16:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕台電東部發電廠清水機組從日治時期1939年開始運轉，至今已運作80年，是東部發電廠所管轄發電機組中歷史最悠久，台電公司今天舉行木瓜溪水力發電故事館揭幕儀式，館內介紹水力發電的原理，還有展出許多歷史文物，像是日治時期清水發電廠的設計圖的複本，相當難得可見。

東部發電廠長李重億說，發電廠管轄11座水力電廠合計17部機組，分佈在立霧溪、木瓜溪、壽豐溪與和平南溪流域，總裝置容量為244.2MW，年發電量可達10億度；其中木瓜溪流域是發電重鎮共有8座機組，其中清水機組運轉至今已有80年歷史，龍澗機組也有60年歷史，龍澗機組還是遠東地區最高落差的電廠，高低落差達到855公尺。

為紀念水力發電80周年紀念，台電東部發電廠在銅門電廠設置了一座木瓜溪水力發電文物、生態故事館，裡面涵蓋水力發電原理、歷史、節能介紹，還有木瓜溪沿線的生態調查，最特別的是展出過去設置電廠的許多老相片，還有日治時期清水發電廠的設計圖複本，以及一小座模擬水力發電的模型。

台電東部發電廠指出，木瓜溪文物生態故事館即日起免費參觀，開館時間為每周四、五、六、日、一，上午9：30至中午12：00；下午13：30至16：00，週二、週三休館；館外則有一座東部水力發電廠的「佩爾頓式水輪機」的水輪機動輪展示。

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