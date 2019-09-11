高市府推十月慶典系列活動 韓國瑜：讓高雄旗海飄揚

2019-09-11 15:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接雙十國慶，高雄市政府推出「璀璨高雄、十月慶典」系列活動，市長韓國瑜今主持活動發表會，同時介紹限量國慶禮包，他呼籲市民朋友屆時一起掛國旗，讓高雄旗海飄揚，並廣邀海內外好友來高雄觀光慶祝國慶。

韓國瑜指出，在光輝10月中，市府除精心策劃系列活動，也與飯店、餐廳、百貨業者結合，推出最好玩、最好吃、最優惠的各式活動，歡迎來高雄住一晚，聽聽金曲之夜、參加升旗典禮，一起在草地野餐、聽音樂、逛市集，享受輕鬆、陽光、歡樂的感覺。

他說，高雄市民熱情又善良，一定會張開雙臂迎接大家。

高市觀光局說明，國慶系列活動以國旗為主題，包括在高雄展覽館東側廣場舉辦別出心裁的升旗典禮、在大樹舊鐵橋濕地舉辦的草地音樂晚會、高雄圓山舉辦的東高慢食菁英國際野宴等。

另整合高市各大飯店、餐廳，推出住房、餐飲、及五大景點崗山之眼、壽山動物園、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館及鼓山洞（限量預約）10月10日當天免費入場等諸多優惠。

限量版國慶禮包共2萬份，包裝以美濃客家花布設計，內含24小時暢遊卡，高雄熊夾腳拖、國慶紀念鴨舌帽，隨手扇、T恤，其中還設計彩蛋，有20個禮包內的紀念T恤上，將會有市長韓國瑜親筆簽名！可至《CityPass都會通》平台購買。

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