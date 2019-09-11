參山設貓頭鷹漂書站 打造霧峰小鎮漫遊

2019-09-11 12:14

〔記者陳建志／台中報導〕今年是小鎮漫遊年，交通部觀光局參山國家風景管理處，為了讓所在地的霧峰，能連結原有的霧峰林家花園、光復新村、省議會紀念園區等亮點，近來除進行廳舍外牆整修，將進行彩繪成為打卡亮點，還在聯合辦公處前結合台銀ATM，以貓頭鷹和參山寶寶為特色，打造超「卡哇伊」的貓頭鷹漂書站，希望與附近的天橋造景相呼應，成為霧峰小鎮漫遊新亮點。

參山國家風景管理處柯建興處長表示，霧峰原名阿罩霧，因天然環境佳，孕育許多貓頭鷹，地方也將貓頭鷹當吉祥物，參山處在霧峰已經18年，為了喚起在地民眾保育的觀念，並發展小鎮生活美學，近來結合可愛的貓頭鷹和吉祥物「參山寶寶」，在中正路聯合辦公處前設置貓頭鷹漂書站，裡面並放置相關旅遊書籍，成為全新的旅遊資訊服務站。

參山國家風景管理處副處長曹忠猷表示，這幾年在區公所推動下，包括霧峰國小前天橋、候車亭，以及區公所前的3D立體地景彩繪、霧峰以文分館旁的貓頭鷹教堂，都成為吸引民眾的小景點，更成為民眾拍照、打卡的旅遊亮點。

曹忠猷表示，今年是小鎮漫遊年，9月1日起交通部觀光局又推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，參山處近來進行外牆整修，未來將在外牆進行彩繪，希望能連結霧峰林家花園宮保第、光復新村、亞大現代美術館、霧峰農會酒莊、民生故事館等景點，將這裡打造成新亮點，吸引民眾到霧峰來趟小旅行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法