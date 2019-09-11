台中歌劇院夜中倒影 台灣攝影師曾進發勇奪IPA國際攝影首獎

2019-09-11 12:10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕號稱攝影界奧斯卡的IPA國際攝影大賽公布得獎名單，來自台灣苗栗縣的攝影大師曾進發以「戲夢人生」為題，拍下夜晚台中歌劇院外觀與水中倒影，兩相襯下猶如中國瓷器，於世界好手中脫穎而出，勇奪下建築類首獎；曾進發表示，此次得獎不僅是對他的肯定，也藉此讓各國看見台灣之美，更別具意義。

IPA國際攝影獎（International photography Awards）號稱攝影界奧斯卡獎，每年皆會針對全球性專業、非專業性及學生攝影師舉辦世界級比賽，除向世界頂級攝影師致敬外，也希望挖掘更多明日之星；而投入攝影7年、於世界獲獎無數的曾進發，此次一舉摘下含金量高的大獎，更堪稱「台灣之光」。

曾進發表示，前年曾帶團至彰化鹿港進行民俗活動攝影，夜間經過日本建築大師伊藤豊雄設計的台中歌劇院時，正好華燈初上，夜色朦朧，當下就即興於歌劇院外到處取景，最後在一處緊鄰水池邊的位置，看見美麗建築倒映在水面上，在搭配熙來攘往散步的人們，讓人有置身戲劇幻夢的美感，當下就捕捉下這難得的景象。

曾進發說，歌劇院獨特造型倒映於水面上，猶如中國瓷器之美，且行人穿梭，讓人有實景與幻影交錯的想像，彷彿是訴說許多故事的畫面，油然而生人生如戲、戲如人生的感觸。

過去就曾獲得許多世界攝影大獎的曾進發，此次摘下IPA攝影建築類首獎，直呼「很爽」，強調這不僅是對自己的肯定，更開心能讓全世界看見台灣之美，藉此推銷自己的家鄉，讓此次獲獎別具意義。

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