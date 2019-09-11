海鷗吃魚遇白鯨示「善意」 崩潰放棄大餐：放過我！

2019-09-11 19:30

〔影音新聞／綜合報導〕最近在挪威的一個漁村裡，發生了讓村民捧腹大笑的奇妙事件。一隻正在海上享用大餐的海鷗，竟遭棲息在附近的白鯨騷擾，看似要跟海鷗玩，卻讓海鷗最後崩潰的放棄大餐逃跑。這隻調皮的白鯨名為Hvaldimir，牠先是張著嘴巴襲擊海鷗。海鷗受到驚嚇導致嘴中的魚掉落後，Hvaldimir繼續用嘴巴捉弄海鷗。還將海鷗掉落的魚叼起，彷彿試圖要拿魚跟海鷗玩。但海鷗完全不領情。僵持了一段時間後，不堪其擾的海鷗離Hvaldimir而去，雙方都沒有任何受傷。

2019年4月Hvaldimir被挪威當地漁夫發現，當時牠的身上有相機帶，而牠也相當的親人。根據研究虎鯨的機構Norwegian Orca Survey表示，Hvaldimir的親人表示可能受過相當的訓練，而牠被發現時身上的相機帶上有「聖彼得堡的設備」的字樣，也殘留著設備安裝零件，加上被發現地靠近俄羅斯，使得Hvaldimir起初被認為是「俄羅斯的間諜」，但俄羅斯否認這項說法。目前相關機構仍持續在尋找Hvaldimir來自何處，同時為了處理Hvaldimir「依賴人類」的問題，也正在規劃牠的未來。

看著積極地與海鷗互動的Hvaldimir，是不是可以從牠靈活的姿態中，發現牠調皮的靈魂呢？

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