雲林幸福專車小確幸 搭車送月餅好幸福

2019-09-11 10:50

〔記者林國賢／雲林報導〕 雲林縣幸福專車回饋社會，向雲林縣聲暉協進會訂購月餅，贈送給今、明兩天搭乘幸福專車民眾，一起感受中秋節團圓氣氛。

雲林縣政府社會處服務偏鄉地區民眾，於2015年開辦幸福專車，接送民眾至醫療院所、上街買菜、大眾運輸停靠站或政府洽公單位等，完全免費，目前共有8個鄉鎮提供這項服務。

承攬幸福專車的永宜遊覽汽車公司因應中秋節，向聲暉訂購月餅，9月11日、9月12日兩日於幸福專車上發放中秋月餅，與搭乘幸福專車的鄉親民眾一同分享中秋佳節喜悅，數量有限，送完為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法