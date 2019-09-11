雲林老人有福了 65歲以上長者可配「免費愛老眼鏡」

2019-09-11 10:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣65歲以上長者有福了，可免費配老花眼鏡。縣內24家熱心公益的驗光所及無名氏支持下，將全面開始辦理65歲以上長者「免費愛老眼鏡」活動。

雲林縣長張麗善表示，先前就曾針對縣內中低收入戶老人推動免費配戴老花眼活動，很感謝24家熱心公益的驗光所支持贊助「雲林愛老眼鏡愈老愈睛彩花現新視界」活動，並在銀光協會媒介無名氏支持下，提供1萬付老花眼鏡，並為長者提供驗光配鏡服務，也請有配鏡需求的長輩們，選擇貼有「雲林愛老眼鏡」標章之店家配鏡。

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雲林縣驗光生公會總幹事許永圳表示，老人家對老花眼鏡，多抱持者隨便買、隨便戴的態度，由於沒有驗光，鏡片雜質也多，戴久了視力會惡化，所以在縣長張麗善號召下，結合全縣20幾家驗光師或驗光的機構，合力推動「免費愛老眼鏡」活動，讓老人家可以看得更清楚。

衛生局長曾春美表示，設籍於雲林縣且年滿65歲以上的長者，均為免費愛老眼鏡服務的對象。為維持良好配鏡品質及避免長者在現場等候過久，活動採預約制。長輩或其家人可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約，再依約定時間攜帶身分證前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一付，每人限領一次。

有任何問題，請逕洽愛老眼鏡專線：05-5373488分機158或各家愛老眼鏡驗光所。

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