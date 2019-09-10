書卷造型「中大國民運動中心」 明年9月現身

2019-09-10 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕全國首創以地方政府與國立大學協力合作「中大國民運動中心」，10日舉行動土典禮，這也是市府規劃的第11座國民運動中心，由中央大學（簡稱中大）負責興建工程，建物外型以書卷造型設計，隱喻運動的活力律動，預計明年9月完工；市長鄭文燦、中大校長周景揚期許這不僅是一個多功能的運動場館，更希望結合豐沛的大學城資源，為在地居民打造「科技Ｘ運動」的健康校園。

中大總務長吳瑞賢工程簡介，中大國民運動中心由市府補助經費8000萬元，將興建2層樓，設有重訓室、桌球室及SPA水療設備的運動場館，預估明年九月完工，清幽的環境加上原先具備的優良運動設施，為市民與中大師生提供絕佳的運動場域外，中大也規劃二期工程，再增設TRX訓練室、擊技室、電競教室、壁球室、多功能教室，更將布建智能科技健康照護系統，以期提供多元化的醫療保健服務。

鄭文燦表示，中大國民運動中心除了結合中大現有的運動場館，未來將提供桃園市民卡相關優惠，也將作為市內各級學校教學、運動代表隊訓練場地，培植更多運動菁英人才，落實桃園健康城市的目標；未來市府將以中大國民運動中心為示範起點，結合中央大學現有的運動設施及生醫智能科技，營造「科技Ｘ運動」的健康校園，讓大學教職員、學生及附近居民擁有更好的多元運動場所。

鄭文燦說，市府持續推動五大體育園區、11座國民運動中心，其中，桃園、南平、中壢、平鎮等4座國民運動中心，蘆竹國民運動中心即將於今年9月底完工，大溪國小多功能運動中心將於今年底啟用，明年將增加八德、中大兩座國民運動中心，另有26座天幕籃球場、6座棒壘球場、3座足球場及5座網球場興建計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法