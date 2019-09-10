台灣9闖安古蘭 熱情之火燃向國際漫畫節

2019-09-10 21:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕2020法國安古蘭國際漫畫節台灣館參展漫畫家將展開甄選，台灣自2012年起參展，如今將第9度出征，主辦方指出，今年主題設定「熱情之火Passion」，表達台漫創作者自我燃燒，藉此吸引關注、在國際舞台發光發熱。

主辦的大塊文化出版社表示，透過文化部支持，今年持續把台漫推向國際，而安古蘭是世界年度漫畫盛會之一，2020年將迎來第47屆，歷史悠久之外，每年也都聚集全球漫畫從業人員及讀者，如去年4天展期就吸引28萬多人次匯聚，32個參展國、8000名漫畫從業人員，明年展期預計在2020年1月30日到2月2日。

大塊文化今也公布台灣館明年設館主題「熱情之火Passion」，以此來表達當前台灣漫畫創作者自我燃燒，以及參與安古蘭的熱情，集結歷年成績等，進一步吸引國際讀者、出版編輯關注，也即日起展開明年參展者甄選，邀國人漫畫家自薦，將從中選出4人，代表台灣出國推銷台漫，收件截止日為10月5日。

另，安古蘭亦提供漫畫家駐村，台灣在第47屆預計派出漫畫家筆頭及NIN，參與國際交流，如筆頭熱衷醫療題材創作，曾獲得2015年第一屆Comico原創漫畫大賞潛力獎，亦曾入圍京MAF漫畫賞。NIN則擅長手繪水彩及鋼筆速寫，得過吉林長春國際漫畫馬拉松大賽最佳劇情獎等。

去年安古蘭台灣館以「台灣漫畫三重奏」為題，全面介紹台漫幾十年特色，大塊文化表示，現場已有國際台漫「鐵粉」現身；去年參展的漫畫家李隆杰表示，台灣過去歷史中，各種文化交流匯集，而如今派員到安古蘭，也是用漫畫進行文化交流的重大意義。

從2012年起承辦安古蘭台灣館的大辣出版社總編輯黃健和說，自己最早是1991年與漫畫家麥人杰、報社編輯等共5人組成「五傻」闖安古蘭，才發現台人對漫畫的視野太狹隘，不僅止於日漫、美漫，法國乃至歐洲的漫畫世界廣闊，畫漫畫者都應去見識，而台灣也如同候鳥般，每年一月都派人去，與世界漫畫從業者交流互動，建議喜歡圖像者，有生之年都應去看過一次。

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