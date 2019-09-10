取締白牌車 新豐後火車站開2單罰10萬還扣駕照車牌

2019-09-10 21:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾檢舉新豐後火車站一帶白牌車頻繁出沒，新竹區監理所擴大辦理監警聯合稽查，在新豐後火車站攔檢可疑車輛，最後對確認違規營業的白牌車共開出2張舉發單，除對駕駛人處10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照及吊扣汽車牌照4個月處分。

新竹區監理所表示，接獲民眾檢舉新豐後火車站周遭常見違規營業的白牌車，經事前蒐集車牌號碼後，7日偕同新竹縣警察局新湖分局新工及山崎派出所擴大聯合稽查，經運用車牌辨識系統監控可疑車輛行蹤，一發現車輛出沒，立即通報警方予以攔檢。

這次擴大稽查行動共攔檢3輛可疑車輛，最後依違反公路法第77條第2項規定，開出2張舉發單，對汽車駕駛人處10萬元罰鍰，並吊扣駕照4個月及車輛牌照4個月。

新竹區監理所長林翠蓉表示，為確保民眾搭車安全及合法計程車經營權益，未來如接獲民眾舉報白牌車違規營業情事，將持續加強取締，如以自用小型車輛違法經營計程車客運業，可依違規次數處10萬元以上20萬元以下罰鍰，其非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年。

如半年內連續查獲2次以上違規營業行為，則處吊銷駕駛執照及汽車牌照。一般民眾搭乘白牌車，如發生交通事故或糾紛恐無安全保障，因此呼籲應搭乘公共運輸或合法交通工具，才能維護自身安全。

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