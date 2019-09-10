台大新竹生醫分院12月開院 130醫護到位

2019-09-10 19:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台大醫院新竹生醫園區分院歷經10多年籌備過程，確定12月開張！籌備處表示，第一期醫療大樓新建工程提前12月啟用後，預計明年第一季開設126床，提供內科、外科、兒科、婦產部等16診別服務，除已招募30名醫師和100名護理師，還將有本院以及新竹和竹東分院的全力支援。

立委林為洲極力協助台大醫院新竹生醫園區分院（簡稱台大生醫分院）設院，今天下午並邀集籌備處、新竹縣政府和管線單位協調，副院長江伯倫簡報表示，台大生醫分院總經費67億元，其中，第一期醫療大樓於2017年2月開工，經費26億元，預定今年10月4日完工，為地下二層、地上八層RC構造，經65天全機測試，12月啟用。

江伯倫說，開院營運時，將提供門診16診、住院42床，明年第一季126床，現已招募各科醫師30人，護理師100人，另外還有本院新竹和竹東分院醫護人員的支援。等總床數728床全開，預計醫師160到180人，護理師1000人。

生醫分院鄰近高鐵新竹站，現代化的建築外觀，讓人誤以為是科技大樓或學校。江伯倫表示，初期將設置急重症治療中心，含腫瘤、心血管、腦血管等，目前定位為中度級的急重症醫療醫院，屬於區域醫院，未來將朝新竹醫院、生醫醫院竹北院區、生醫醫院竹東院區等三家醫院整併為新竹台大分院的方向邁進，合計1806床，並升級為醫學中心。

林為洲表示，針對台大生醫分院，2016年起即多次邀集相關單位開會，成功爭取19.52億經費，並向人事總處爭取519名公職員額，2017年並協調科技部保留第三期計畫用地，他期許未來台大生醫分院朝竹苗區第一家醫學中心的目標發展，並使新竹縣的人口病床數從每萬人口14.98床增至每萬人口43.5床。

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