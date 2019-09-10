聯航台北-舊金山開航5週年 今起推經濟艙最低1萬3415元

2019-09-10 17:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕美國聯合航空2014年3月直飛台北-舊金山航線，以777-300ER執飛，每天1班，今年1到7月平均載客率達89%，位居該航線第一。聯合航空表示，台北-舊金山今年適逢開航5週年，即起至10月31日止，祭出經濟艙未稅價1萬3415元起。

另，聯合航空今年也針對會員推出特別優惠，自8月28日起前程萬里飛行計畫獎勵里程永久有效，會員可以使用飛行里程兌換機票、飯店及特別優惠。

聯合航空台灣區業務經理唐靜儀表示，聯合航空自1986年進入台灣市場，至今已超過30年，是台灣唯一一家提供每天直飛美國航線的美籍航空公司，旅客抵達舊金山的班機為上午6、7點左右，是非常剛好的時間，可轉機到70個美國航點。

唐靜儀表示，聯合航空旗下擁有18架今年4月777-300ER客機，今年4月777-300ER全新改裝後，同時配有United Polaris商務艙和今年3月全新推出的豪華經濟艙，台灣-舊金山航線是全球少數同時United Polaris商務艙及豪華經濟艙的航線。

聯合航空的777-300ER客機設有60個United Polaris 商務艙、24個豪華經濟艙、62個舒適經濟艙及204個聯合經濟艙。全艙等都以供中式餐點，每3個月更新1次菜單。

唐靜儀表示，台北-舊金山航線自2014年至2019年7月平均載客率達88.2%，其中今年1到7月的載客率也有89%，是各家航空公司飛該航線表現最優異的。

為感謝台灣旅客的支持，聯合航空今起至10月31日止將推出台北-西雅圖Polaris商務艙未稅9萬2900元，飛舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯未稅10萬元；經濟艙台北-舊金山未稅1萬3415元起，飛紐約未稅1萬6125元，飛拉斯維加斯1萬8500元；台北-舊金山豪華經濟艙未稅3萬3600元，截止銷售日期9月30日，搭乘日期到明年8月18日止，假日與連續假除外。

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