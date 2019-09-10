北台灣媽祖文化節 宜縣挨轟政治意味濃

2019-09-10 15:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府舉辦的北台灣媽祖文化節落幕，縣府預估參與人數超過8萬人，成效不差；不過，縣議員謝燦輝認為，宗教活動全由縣府主導，遶境要配合縣長行程，政治意味太濃；宜蘭縣長林姿妙回應，活動不分藍綠都有參與，跟政治無關；縣政府解釋，今年文化節縣府有籌編預算，也算主辦單位之一，縣長的行程都有與廟方溝通。

北台灣媽祖文化節是由北台灣8縣市政府自2004年以來，於每年在農曆8、9月份，輪流由各縣市宮廟共同舉辦媽祖文化節系列活動，至今已邁入第16年，今年值東輪到主祀「宜蘭媽」的南方澳南天宮舉辦。

為發揚媽祖文化，宜蘭縣政府於6日至8日，與南天公辦理北台灣媽祖文化節，是宜蘭縣首次辦理媽祖遶境活動，但除了全程約58.1公里的陸上遶境，縣府更獨創南方澳至頭城烏石港的海上遶境，盼藉打開媽祖文化節的知名度。

根據縣政府發布的新聞稿，參與媽祖文化節的人數突破8萬人，「鑽轎腳」人潮大排長龍，更有店家、民眾提供冰水、點心給遶境隊伍，活動氣氛非常熱鬧；不過，縣議員卻不買單，謝燦輝認為，雖然活動參與的人多，但氛圍根本不是宗教活動，公廟遶境行程全都要配合林姿妙，全由縣府主導，搞得像選舉活動，政治意味太濃。

謝燦輝認為，媽祖文化節如明年再續辦，他建議縣府應該把宗教文化活動的主導權還給廟宇，退回配合、輔導的角色，並配合3月媽祖生日一起辦理，9月辦媽祖文化節的意義根本不大，如此才能把真正的媽祖文化呈現出來，也不用浪費太多公帑。

國民黨議員蔡文益則認為，活動辦得很好，宜蘭縣很久沒有這麼熱鬧過，活動沒有政治問題，就是很單純輪到宜蘭舉辦，而且全縣都動起來，展現宜蘭人的團結。

林姿妙今在縣務會議受訪時回應，媽祖文化節活動不分藍綠都有參與，民進黨宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長林峻輔及蘇澳鎮長李明哲等人也都有配合陸上遶境，一起傳香，其他鄉鎮首長，也都有參與文化節，這代表對於宗教文化大家都很推崇，與政治毫無關係。

縣府秘書長林茂盛解釋，縣府去年針對活動，籌編200多萬元預算，今年度更追加850萬元預算，這些資源的挹注，就是希望幫助活動辦得更好，縣府也算主辦單位之一，但活動內容絕對有與南天宮溝通，相關行程安排，縣府與公廟、農漁會都有很好的配合，辦理這樣的活動，主要目的就是推廣宜蘭縣的媽祖文化，絕對跟政治無關。

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