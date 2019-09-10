新莊區40年老公寓危老重建！14層電梯大樓預計2021年完工

2019-09-10 13:31

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊區光明段危老重建案位於南新莊民安西路，先前為2棟4層樓高的40年老舊公寓，6月24日至今已拆除完成，今舉行重建動土典禮，將打造一棟地上14層、地下3層樓的電梯集合住宅，預計2021年底完工、2022年中交屋。副市長陳純敬出席活動也說，目前新北市危老重建核准案量已有72案，希望年底能達到100案目標。

新莊區光明段危老重建案基地總面積759.49平方公尺，去年3月向市府申請危老重建計畫，今年6月針對建築物結構安全性進行初步評估，危險度總評估分數已達69分，高於30分基準，有危險疑慮便進行拆除。都市更新處今舉行重建動土典禮，未來除退縮2公尺留設人行步道，將打造1棟14層樓共計56戶的耐震建築，並增設地下3層停車空間，減少住戶停車不便的情形。

陳純敬表示，新莊區光明段危老重建案當初評估危險度已將近70分，需要盡快處理，同時也有地主希望周邊其他老舊公寓能一併重建，帶動當地整體發展。他指出，危老條例發布上路至今2年多，申請量已達99件，核准案量已72案，希望今年底能突破核准100案目標。

都更處表示，有關危老重建相關資訊、申請注意事項及資料，皆已置於新北市都市更新處首頁「危老重建計畫」宣導專區，提供民眾參考。

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