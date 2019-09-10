綠美橋改為石虎生態廊道？ 南投縣府：機車、自行車仍可通行

2019-09-10 12:39

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府執行前前瞻計畫-城鎮之心貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫案，將對橫跨貓羅溪的綠美橋進行局部改善工程，外傳綠美橋未來將改為專供石虎通行及行人徒步的生態廊道，不再提供交通通行」。對此，南投縣政府建設處澄清指出，這完全是誤解，綠美橋改善設計施工內容，並未改變目前綠美橋通行機車、自行車功能，僅包括鋼橋防鏽、橋體燈光照度降低、燈光顏色調整及設置生態解說牌。

縣府建設處表示，綠美橋從規劃討論至設計，並非以生態廊道概念做為石虎通廊為議題，該橋一直為貓羅溪兩岸居民人行、自行車及機車通行之橋，這是共識，縣府尊重居民需求，如果能兼顧觀賞溪岸景觀及生態環境則更好。

建設處指出，綠美橋將會改善人行步道鋪面、新設木平台的生態解說空間，並新增牽引道及人行階梯，而且自行車及機車通行功能完全沒有改變。另外，會展中心滯洪池所原規劃設計之生態廊道，也不是專為石虎特別設置，而是考量作為貓羅溪兩岸生物通行使用空間。

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