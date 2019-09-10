台日頂尖學生合力 造推車機器人模擬送貨

2019-09-10 13:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學今表示，與東京工業大學共辦機械專題課，雙邊師生合作，從程式設計、機器人運動分析、機構設計等，打造出可自動控制的推車機器人，模擬出智慧購物、送貨未來。

台科大表示，暑期與日本東京工業大學開設全英語的國際合授專班，台科大派出機械系、材料系教授，日本派出包含名譽教授岸本喜久雄等工程學院師資，雙方集結台日頂尖學子，傳授「機械工程整合設計專題」與「材料力學導論」，8名日生、26名台生相互切磋交流。

台科大說，課程包含設計思考、機構設計、機器人運動分析、程式編寫等，參與學生必須分組合作，設計並製作能夠自動行走的雙足機器人，機器人需依照指定路線推著推車穩定前進，完成模擬送貨的挑戰。

台科大機械系教授李維楨表示，自動推車機器人的應用，可協助店家送貨，為使機器人依照指定的路線行走、不偏移，學生需具備式、機電整合、機構設計、CAD圖模擬的整合能力，並須透過影像處理，讓機器人辨識顏色與軌道行進，讓設計增添挑戰。

台科大電機系大四學生曾仲宇表示，首次做機器人，從設計、製作到實際運行測試，不論是學習建立機械結構的數學模型、受力分析，還是操作繪圖軟體與雷射切割機，都是很新鮮的學習經驗，另一項收穫則是可以和來自不同國家的組員合作，英語溝通能力也進步許多。

東工大情報通信系三年級的宮本駿一表示，雙足機器人不是用輪子行進，因此如何讓機器人維持行走穩定是一大考驗，為了把機器人做到最好，和台灣的組員們經常到深夜都還留在教室裡討論，重複測試並修改程式，在機器人專業技術以及跨國團隊合作上都有很大的成長與收穫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法