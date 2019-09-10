就是這隻章魚 不僅是浮球藝術也是演奏樂器

2019-09-10 07:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海邊常見的廢棄物浮球，搖身一變成為裝置藝術，已是澎湖普遍趨勢，但兼具藝術並化身為樂器，則在鳥嶼國小首見，由海廢創作藝術家吳成夫率同全校師生製作的音樂章魚「貝多章」，讓海廢垃圾化身藝術樂器。

去年剛獲教育部的教學卓越獎「金質獎」肯定的鳥嶼國小，位在白沙鄉東海海域，以澎澎灘（俗稱活龍灘）及豐富的潮間帶生態聞名，今年以「澎海望潮子，鳥嶼愛思客」課程為題，包含章魚科技、藝創、文化與生態4大主題課程，並邀請在澎湖擅長以海廢進行各種創作的藝術家小花（吳成夫），再次帶領孩子們一起以海廢進行藝術創作。

由於鳥嶼位在瀕危的澎湖特有種小章魚棲地範圍內，因此吳成夫與師生們決定創作章魚樂器，首先前往鳥嶼拇指山進行淨灘活動，蒐集各式各樣的大小浮球、拖鞋、保麗龍以及漂流木等海廢，搖身一變成為模樣可愛的「貝多章」，是一隻會唱歌的音樂章魚，10個用水管做成的嘴巴，每一張嘴都有不同音階。

吳成夫表示，澎湖離島居民處理章魚，經常以拍打敲擊方式，讓肉質變得清脆可口，同樣透過拍打敲擊「貝多章」嘴巴的方式，就可進行演奏，在旁邊淨灘撿來的拖鞋，當作演奏敲擊的工具。一旁由大小浮球串起來的風鈴樂器，不僅象徵章魚的卵，也可以敲擊演奏。由於澎湖特有種小章魚近年因棲地破壞、過度捕撈等問題，讓物種數量急遽降低。希望透過作品呼籲海洋保育的重要，減少對棲地的破壞及合理採捕等，有效經營資源。

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