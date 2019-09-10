有吃有保「柚」！「點子王」分局長自製柚月餅慰勞警

2019-09-10 06:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕中秋佳節將屆，警察卻因工作無法與家人團聚，台北市大安警分局長周煥興為解員警思鄉情，特別與轄內知名蛋糕店業者合作，製成獨一無二「大安柚月餅」，全程參與製餅過程，做完後並親送至各單位給執勤員警，並以「柚」月餅諧音，保「佑」警察同仁值勤安全及市民安居之意。

其中製作柚月餅的原料很特別，號稱「點子王」的分局長周煥興，事前親自帶領各派出所長及隊長，利用休假至新竹寶山摘採有機栽培文旦柚，同時為讓同仁收到與眾不同的中秋月餅，也自行設計構思柚子造型糕餅模具。

中秋節前業者趕工期間，周煥興也帶領所有主管，前往糕餅工廠體驗並參與製作過程，最後共完成700份手提小禮盒；為避免影響同仁執勤，周這兩天還親至分局各單位逐一分送給崗位上執勤的警察同仁。

員警收到分局長親自送到的柚子及特製版柚月餅，紛紛拿出手機拍照留念，有員警表示捨不得吃，周煥興還大方拿出預備好的月餅現切，供大家分享試吃，不少怕胖的女警嚐過都說「抹茶香，紅豆內餡也不甜」，也有員警直白表示，看到柚子圓圓胖胖的很像分局長，看到月餅就想到分局長，逗趣的描述讓現場歡笑聲不斷。

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