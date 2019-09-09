中秋連假哪裡玩 南市賞月景點推薦

2019-09-09 22:12

〔記者楊金城／台南報導〕中秋連假來台南玩，賞月、泡湯、冒險、追劇一次滿足。台南市觀光旅遊局並特別推薦充滿秋節氛圍的「水影映月」及「浪漫邀月」兩類最Special的賞月觀星景點，適合中秋夜團圓賞月趣。

「水影映月」地點：安平運河遊船、新化虎頭埤風景區、柳營德元埤荷蘭村、官田葫蘆埤自然公園、柳營尖山埤江南渡假村、鹽水月津港、南科迎曦湖、新營天鵝湖、官田烏山頭水庫、安平林默娘公園、黃金海岸、觀夕平台等臨水域的景點。

「浪漫邀月」：台南藝術大學、台南都會公園、175東山咖啡園區、關子嶺、大內走馬瀨農場、東山仙湖農場、新化大坑休閒農場、楠西玄空法寺、永興吊橋、北門井仔腳鹽田、楠西梅嶺、左鎮觀日平台等景點。

其中有「虎埤泛月」美稱的虎頭埤、葫蘆埤及尖山埤江南渡假村等，因湖面如鏡成雙影，悠閒氛圍適合遊客到「水影映月」賞月、觀星放鬆心情。

而安平運河遊船兼賞月也是一絕，可從運河視角欣賞河水倒映月影美景和新舊城區，值回票價。

南市觀旅局觀光行銷科長丁玲琍說，包括將軍漁港、北門雙春濱海遊憩區、關廟大潭埤、麻豆總爺藝文中心、七股潟湖觀海樓、七股遊客中心，也都適合漫步兼賞月。

其中，柳營尖山埤江南渡假村提供軍教榮民、姓名中有「江南中秋真幸福」，在9月入園免門票，中秋當晚舉辦星光音樂會、江南映月聯歡晚會。

官田烏山頭水庫中秋節連假9月13到15日，凡購買烏山頭水庫風景區門票滿250元，即贈送烏山頭太陽能觀光遊艇船票1張，送完為止。

大內走馬瀨農場在9月13到15日中秋連假，提供入場均享200元優待票、12歲以下兒童免費入場（須出示證件且團體不適用）。

遊客在中秋連假也可以到關子嶺泡湯吃美食，到台劇《俗女養成記》拍攝地點後壁菁寮老街追夯劇踩點趣，另有台南新玩法的台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》，探訪市區林百貨、藍晒圖文創園區、大魚的祝福等各景點。

為歡迎更多遊客到台南旅遊，觀旅局自9月起至12月底止，針對來台南自由行住宿合法旅宿的民眾，可憑住宿發票或收據上台南月月主題週活動網站登錄，參加｢月月抽十組台南-大阪及台南-香港來回機票」。

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