竹北旗桿厝公園紀念武探花 居民憂旗桿座對住家不好

2019-09-09 21:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所最近在新社公二公園一隅建置旗桿（杆）厝公園，以紀念「武進士」周自超（一名士超），幾近完工之際，接獲周邊居民反映，旗桿座對到住家有風水疑慮，與老地名不符，且認為不應設在公共空間；對此，市公所表示，此主題公園是希望留存這段歷史，讓竹北人認識家鄉文化，將努力與民眾溝通。

前樹黨市民代表許育綸表示，根據明新科技大學副教授陳甫鼎調查，出生竹北市新社的周士超，在乾隆癸丑科（1793年）考上一甲第三名，即「探花」，可能是清朝科舉中，台灣人名次最好的進士，官也當到從二品武將。新社國小校歌歌詞也有提到「文風吹浩蕩，曾出探花郎」。周士超的出生地前原本立有旗杆，可惜老屋正廳已拆，旗杆也已不存在，因此他提案建議在周屋附近的兒15公園建置進士主題公園。

竹北市公所於2016年委外調查，邀集周家後代、里長、代表與公所主管組成籌備委員會，並編列145萬元預算規劃設計及建置。

竹北市公所表示，因兒15公園面積小且樹木多，後改在占地4334平方公尺的新社公二設置旗桿厝公園，設有戰鼓型式的門當、旗桿座、2個馬型座椅、解說牌及一組石桌椅，面積約54平方公尺，只差樹立旗桿即告完工。

不料，附近居民向公所抱怨，覺得該公園設施像墓地「陰陰的」，旗桿座對到住家不好；當地人並指該地舊名帆布厝，不是旗桿厝；另外，也有人認為，武進士是周家的事，與他們無關，紀念物不應設在公園，應該建置於私有地。

市公所公用事業課說，周士超的史蹟在竹北市志等相關文獻皆有記載，是竹北人的光榮，屬於文化資產公共財。近期將籌備委員會討論後，設法再與民眾說明、溝通。

文史工作者黃有福表示，旗杆並非陰宅墓地設施，完全沒有風水的疑慮；清朝是台灣歷史的一部分，考中武進士是台灣人的榮耀，歷史價值的格局不應只限縮在周家；此外，國內外都有許多紀念性質的主題公園，竹北旗桿厝公園並非特例。

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