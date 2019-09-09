連2天國家公園內接龍放生 鳥友傻眼…

2019-09-09 20:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鳥友及台江國家公園人員一連兩天在台江國家公園的鹽水溪畔，發現有宗教團體50多人排成人龍放生螃蟹及魚類，現場並播放「阿彌陀佛」等佛音。鳥友批評，放生等於放死，無知行為恐害死放生的螃蟹，也嚴重危害當地的生態。「拍鳥俱樂部」負責人黃蜀婷今天也呼籲相關團體應該以「護生」來替代「放生」。

拍鳥俱樂部曾姓鳥友昨天（週日）前往安平的鹽水溪畔，意外撞見一堆人排成人龍，將一整箱的螃蟹、吳郭魚等物種，從堤岸邊傳送到河川放生，現場則播放「阿彌陀佛」等佛音。他看了都傻眼，把照片和影片PO上網後，鳥友也紛紛留言痛批「放生等於放死」、「無知的生態浩劫」、「太誇張了」。

無獨有偶，今天上午7點左右，台江國家公園管理處人員也看到一批宗教團體約50餘人，在同一地點接龍放生，經勸導後才離去。

台管處懷疑這兩天出現的放生行為，可能是同一批人。台管處表示，台江國家公園區域內禁止事項第4點「禁止棄養、放生動物、餵食野生動物或擅自餵食流浪動物。」未經申請隨意放生已違反國家公園法第13條規定，第一次可處以3000元罰鍰，並得連續開罰，該處將交由國家公園警察隊進行查追。

台管處表示，未經先期評估的放生行為，除可能造成野放生物個體因不適應放生環境而大量死亡外，更大威脅是形成入侵生物危害現地原生生物棲息或造成基因汙染，期盼國家公園內不再有放生的不妥行為發生。

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