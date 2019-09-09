這100個孩子靠音樂會苦撐 親愛愛樂陳珮文發求助信

2019-09-09 19:14

〔記者林曉雲／台北報導〕南投縣仁愛鄉親愛國小教師王子建和陳珮文夫妻成立的弦樂團「親愛愛樂」，靠小提琴拉拔奧萬大深山原住民孩子一圓音樂夢，曾在維也納國際青少年音樂節獲得弦樂冠軍，更在中興新村創設親愛愛樂實驗學校，安排音樂、美術、國英課程，延續部落孩子的音樂學習之路，近日陳珮文發出求助信，指靠販售音樂會門票撐100個孩子的生活費和學費，但9月演出目前只賣出不到一成票，需要各界協助。

親愛愛樂實驗中學靠的是「親愛愛樂」的商業演出及募款，17位學生全住校，一學期學費15萬元，只有2位非親愛愛樂的原學員有繳費，其他15名學生的學費都由樂團支出，今年樂團安排幾場演出，最近一場在9月21日和22日；親愛愛樂實驗中學校長陳珮文說，目前票只賣出不到一成，他們想自食其力，靠專長賺取所需，而不是靠募款。

陳珮文的信全文如下：

我是親愛愛樂陳珮文

親愛愛樂是一支來自南投深山的原住民弦樂團，一直以來，靠著販售音樂會門票和專輯，支撐將近一百個孩子們的生活花費和學費，我們所照顧的孩子最小三歲，最大二十歲，大孩子們會幫忙指導小小孩。

前年，我們靠販售音樂會門票籌到出國比賽的費用，前往維也納，拿到弦樂組世界冠軍，我們不是經濟優渥的團隊，光生活花費就壓得我們喘不過氣來了，出國比賽，僅此一次⋯⋯

這幾年，也許是經濟不景氣，也許是音樂會不盛行，售票狀況，每況愈下，我們不禁開始擔憂，孩子們的未來⋯⋯

如果可以，我們還是想自食其力，靠自己的專長來賺取所需，而不是靠募款。

如果您贊成我們的理念，請支持孩子們的音樂會，您的一票將是孩子們往前努力的動力，如果，不能參與音樂會，也請您幫幫忙，將訊息轉發分享，我們真的需要您的協助，感謝您！

今年有幾場演出，最近的一場在9/21、9/22，目前只賣出不到一成的票，還需要您的大力協助。

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