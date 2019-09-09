交通部修法 明年起營業大客車1年2次教育訓練

2019-09-09 20:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升汽車運輸業者對所屬車輛及駕駛管理責任，交通部今預告修正汽車運輸業管理規則，明訂109年1月1日起，營業大客車業者對所屬駕駛，每年上、下半年各需辦理1次在職教育訓練。另外，這次修法也增訂司機駕駛營業大客車違規，需接受道路交通安全講習時，未參加者應於講習日隔日起停止派任駕駛勤務。

營業大客車包含公車、客運、遊覽車，交通部表示，現行通常只有在業者及其駕駛出狀況後，才會要求加強訓練；但為提升營業大客車駕駛人從業素質，及強化安全管理，並引導業者落實對所屬車輛、駕駛人管理責任，這次特別修法，要求業者明年起，需每年安排2次駕駛在職教育訓練。

這次修法還增訂營業大客車業者，辦理動產擔保登記的營業車輛，若被債權人依法取走後，應依法向公路主管機關辦理停駛，否則可處9牽至9萬元罰鍰。交通部表示，因許多業者都有靠行車的情形，車行可能未掌握靠行車狀況，但營業大客車是以載運旅客為營利性質，因所搭載乘客人數眾多，在防杜安全 風險上應有更高考量；為保障乘客及其他用路人之安全考量，其車輛如遭抵押權人依動產擔保交易法占有時，恐衍生原登記公司無法指揮監督該等車輛行蹤。為避免該等車輛違規營業，造成運安全疑慮，這次修法要求業者須肩負起責任加強管理。

另外，現行規定遊覽車業者所屬駕駛人的職業駕駛執照，若因審驗逾期或駕駛執照受吊扣處分，其遊覽車客運業駕駛人登記證應併同失效；為避免駕駛登記證未依規定繳回，這次也修法讓主管機關可逕行註銷。相關人員路上稽查時，就能直接從監理系統中，查到該遊覽車客運業駕駛人登記證是否已遭註銷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法