核安演習登場 恆春里長率隊抗議「辦家家酒」拒演

2019-09-09 19:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕原能會今起三天在恆春地區進行核災緊急應變演習，由於恆春鎮長盧玉棟及當地里長訴求「核安演習納入全鎮17里」未果，當地里長下午在核三廠前拉布條抗議原能會「在辦家家酒」；原能會則強調以國際核災風險分級疏散，讓演習能更趨近真實情境。

今起的核安第25號演習實兵演練，先在核三廠內進行第一階段緊急應變計畫演練，包括輻傷救護演練、消防車供水及輔助進水演練、載運維護機具貨櫃及支援人員進場演練，加上移動式柴油發電機演練、碼頭取水至用過燃料池以及夜間演練電源車引接等狀況模擬。

雖然還未進行到與周邊居民相關的演練，但墾丁里長張昌益等恆春鎮17里里長們，不滿「核安演習未納入全鎮17里」，除了日前與恆春鎮長盧玉棟號召鎮民抵制，更在廠內演習前大動作在核三廠門口表達訴求。。

鎮代李建華、里長張昌益等人表示，「不是抵制演習、是要擴大演習！」到電廠陳抗是希望原能會要保護當地生命財產，要求17里全面演習，不要再用「演戲」方式敷衍地方，無法落實演習真正目的。

強調身為地方首長不方便帶頭陳抗的盧玉棟，則採上網直播方式，痛批原能會失職不適任，這樣的樣板演習根本是「辦家家酒、浪費國家資源」，唯有全鎮參與撤離的人車流壓力，並以工作費方式鼓勵最多鎮民參與，這樣中央才能了解恆春半島人「跑不出去」的痛，需要高架快速道路方便疏散。

原能會則重申，今年1月已與屏東縣政府及恆春鎮公所溝通討論，並取得共識後，以國際核災風險分級，超前部署的方式，以緊急應變計畫區（EPZ）3公里範圍的民眾為主要對象，有關全鎮參加疏散演練訴求，原能會將另與屏東縣政府研議規劃，未來讓民眾都能夠參加。

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