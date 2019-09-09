注意！嬌生安視優超涵水散光日拋有異物 業者緊急回收中

2019-09-09 17:13

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今日接獲台灣嬌生公司通報，因製程上瑕疵，發現安視優超涵水散光每日拋棄式隱形眼鏡有異物漂浮在隱形眼鏡溶液中或附著在鏡片上的情形，涉及6個問題批號、500盒，可能影響民眾視力健康，業者已展開回收，提醒持有相關產品的消費者，應立即停止使用。

根據食藥署提供資料，受影響批號為今年2至3月進口產品，包含「基弧8.5、度數-6.00D、散光度數-0.75D、散光軸度180°」的3957490106、3957490109；「基弧8.5、度數-6.00D、散光度數-1.75D、散光軸度180°」3957500101、3957500102、3957500109；「基弧8.5、度數-3.50D、散光度數-1.75D、散光軸度180°」3957510105，共計進口500盒、每盒30片裝。

食藥署簡任技正錢嘉宏表示，批號位置在於包裝外盒底部條碼處「LOT」圖示後前10位數字號碼，以及鏡片鋁箔包裝上「LOT」圖示後10位數字號碼，民眾可儘速檢視，以確認是否買到受影響批號，若持有問題批號產品，應立刻停止使用，並可向廠商辦理退換貨。

錢嘉宏指出，目前可掌握的資料為問題批號產品共進口500盒，至於售出數量，嬌生公司正在與經銷商清點中，目前尚未接獲相關問題產品批號造成的不良事件通報，預計業者可在1個月內完成回收作業。

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