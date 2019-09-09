打造好望角景區 後龍公所獲補助闢建合法公廁、停車場

2019-09-09 18:40

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮好望角景區為縣內熱門景點，常有轎車及遊覽車出入，沿途也有許多攤商叫賣，但卻缺乏基礎公共設施，使得觀光品質大打折扣，後龍鎮公所經3年努力，將向財政部國有財產署購買1.8公頃國有地，陸續闢建2座停車場、合法公廁、農夫市集及遊客中心，提升景區服務品質。

半天寮好望角風景區位處高地，可俯瞰後龍沿海翠綠農田及碧海藍天，一旁還有整排聳立的白色風車，尤其黃昏時分，夕陽美景更是醉人，遊客眾多；然而因土地未獲撥用，因此當地無正式停車場，連現有的簡陋公廁都屬違法佔用，嚴重阻礙地方觀光發展。

後龍鎮公所為改善好望角基礎設施問題，與國產署協定以800餘萬元分6年購買1.8公頃國有地，獲准撥用土地後，已向行政院農業委員會水土保持局爭取第一期經費950萬元，於入口處設置第二停車場，預計年底完工，後續將再爭取二期經費，闢建第一停車場，共可提供25格大客車、114格小客車位。

此外，現有簡陋的違建廁所，公所擬待土地核准撥用後，將向行政院環保署爭取經費重建舒適明亮的公廁；而沿途佔據道路、整日風吹日晒雨淋的十幾個攤商，公所也將打造農夫市集，讓攤商有合適的場域全天候販售在地農特產，不僅改善景區環境，還可活絡地方經濟。

公所主任秘書林澄清表示，如今成功解決土地問題，為打造縣級風景區邁出一大步，後續還要增設遊客中心、文資教育中心等，並加強植栽綠地，讓更多遊客來感受好望角之美。

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