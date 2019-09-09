大坑3大遊樂園都成歷史 縣市合併後大台中只剩這家...

2019-09-09 17:11

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市東山樂園在歇業十一年，傳出新資金易主後將改做寵物樂園，旅遊界人士說，過去東山樂園，亞哥花園及卡多里樂園等三大樂園，曾打響台中旅遊招牌，但一一停業也讓市場沈寂，幸好八年前台中縣市合併升格，原月眉樂園變成現在的麗寶樂園，讓台中市不會在遊樂園的項目「卦零」。

台中市旅遊業者表示，當年台中大坑三大遊樂園，最早的是卡多里，當時是全台中第一個遊樂園，後來卡多里結束營業，同樣位於大坑的亞哥花園因為跟電視節目結合，也成為全國各地旅客到台中必遊的景點。

業者表示，可惜後來亞哥及東山樂園也都陸續結束營業，先前曾一度傳出亞哥花園原址要做賽車場，但目前也並沒有後續，至於東山樂園原址要做寵物樂園，業者表示有信心年底營業，但可能還是要再看其最後的進度如何才能確定。

旅遊業者說，十幾二十年前，國人出國旅遊風氣還沒有那麼盛，台中大坑的三大遊樂園可以說是伴隨著不少台灣人成長的記憶，如今只能成為歷史，也使得原本的台中市沒有再出現大型遊樂園。

不過，原本位於台中縣的月眉育樂世界，在麗寶集團於2006年承接之後，陸續投資超過120億元，如今員工人數將超過上千人，結合水陸雙樂園、五星飯店、OUTLET、國際賽車場，也使得縣市合併升格後的台中市，也成為仍具有大型遊樂園的城市。

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