南橫山中之愛！ 一家3代照養非親非故92歲侏儒阿嬤

2019-09-09 17:07

［記者黃明堂／台東報導］海端鄉新武部落92歲獨居侏儒老婦，受鄰居「打琥」牧師一家3代照養，台東基督教醫院居家服務團隊中秋節前夕，到她家送上關懷，為她梳洗、染髮、換新衣，還將房間重新粉刷、整理，烹煮豐盛午餐，讓余阿嬤感受中秋團圓氣氛。

東基社區健康中心督導孫宜珍表示，2011年起接手海端鄉居家服務，訪視時得知余阿嬤早年喪夫，身世坎坷，加上患有侏儒症外加退化性關節炎，嚴重的駝背僅能倚靠矮小的塑膠椅作為輔具代步，卻不以為苦，總是以喜樂心面對一切，因而被居家照顧服務員們稱「喜樂阿嬤」。

余阿嬤在部落簡居，幾十年來由打琥牧師3代家族照顧。打琥牧師回憶，余阿嬤早年喪夫，因常上教會與自家阿嬤熟識，並結為好友，自家阿嬤過世前叮囑家族照顧余阿嬤，家人遂持續照顧迄今，為其搭建的鐵皮屋裡，生活雖然清苦，她總是喜樂度過每一天。

一向身體硬朗的余阿嬤，隨著年紀漸長，行動越趨不便，打琥牧師說，幸好有居家服務、送餐服務等長期照顧資源介入，疏緩家人的照顧壓力，讓余阿嬤有更妥善的照顧。

受人照顧的余阿嬤雖然行動不便，仍步步為艱，將食物分享給周邊的貓狗，人與人之間、人與動物之間，瀰漫關懷之情。

東基居服團隊及家眷20餘人準備了與余阿嬤共餐的食材、粉刷房間的油漆，浩蕩往南橫山區前進。余阿嬤看見大陣仗人馬來到住家，知道此行主角是自己後，開心又驚訝。

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