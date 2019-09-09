昔患憂鬱症與孩子分離 單親媽努力打拚終換得一家重逢

2019-09-09 15:36

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市雖然是台灣的首都，城市角落仍有不少需要關心的人們，北市一名女子因生子後遭男方拋棄，罹患憂鬱症、還有輕生念頭，後來接受入院強制治療。所幸靠著台北家扶中心的協助，讓她在出院後找到一個居住的地方，與孩子重逢同享天倫之樂。

小傑媽媽（化名）因為來自破碎家庭，年輕時渴望擁有完整的家，但在與男友生小孩沒多久，男方就因不想負養育責任離開母子，讓她罹患嚴重憂鬱症，不僅常失眠、情緒低落，還有輕生念頭。後來她為了兩個小孩著想，決定接受入院強制治療，孩子們也暫由社會局協助安置。接受治療期間，小傑媽媽每當探視孩子、跟孩子分開時都倍感心痛，但這也讓她有了要與孩子團聚的動力。

小傑媽媽出院後靠著台北家扶中心的協助，找到可以居住的地方，並得到一份掃公園的工作，半年後終於如願接回兩個孩子。她熟練的將一個便當分成3份，並把最大塊的肉分給孩子，一家人齊坐板凳、把椅子當桌子吃著便當，聊起今天發生的生活大小事。小傑媽媽說，「我們家雖然很小，但3個人一起住很幸福」。

現在小傑媽媽為了擁有穩定收入，平時除了做好打掃工作，還會接受照服員培訓，雖然生活仍辛苦，但孩子已平安在身邊，她感性表示，「希望這個家的溫度能一直延續下去，能讓孩子有一個遮風避雨的家，能盡量幫助孩子去完成他們的夢想…」。

台北家扶中心統計指出，截至2018年底，受扶助家庭中有8成屬於單親或隔代教養，主要照顧者雖需一人要承擔兩人的角色，仍為了孩子拚命工作。台北家扶今年年末將舉辦「從心開始 幸福加溫」歲末感恩活動，希望募集1500份暖心福袋（每份1500元，含有保溫壺、保溫瓶及民生物資），給予家庭扶助。今天家扶中心也舉辦募款起跑記者會，曾在電視劇中飾演堅毅單親媽媽的愛心大使吳婉君也呼籲大家一起做公益，為弱勢孩子的未來保溫、為幸福加溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法