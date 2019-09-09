永貞女籃勁旅頂烈陽苦練 爭取16年風雨球場終有譜

2019-09-09 14:37

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊為全國知名勁旅，但因校內硬體設備不足，小選手們每天都在烈日之下苦練，甚至還得遠赴其他鄉鎮借用室內場地，非常克難，校方16年來不斷爭取設置風雨球場，終於在近期獲得教育部體育署補助850萬，可望於明年夏天前就有一座可遮陽蔽雨的風雨球場練習，讓師生們期待萬分。

永貞國小女籃隊實力堅強，過去於全國賽場上獲獎無數，然而榮耀背後卻是每日不斷對抗溽暑、大雨的克難練球過程，暑假期間25名小球員頂著豔陽、動輒破35度的高溫下揮汗苦練，每個人都曬得皮膚黝黑發亮，讓師長看了好心疼。

球隊教練彭仁星表示，除了酷暑難耐，若逢雨天場地無法使用，只能先到禮堂內做簡單訓練，但又得擔心球員受傷，尤其一到梅雨季，經常十幾天無法練球，自己只得想方設法到處借室內場地，甚至以免費授課作為交換，向鄰近鄉鎮的學校於暑假期間借場練習。

而經過校方16年來持續奔走，今年獲得苗栗縣政府教育處及立委徐志榮、陳超明協助，向教育部體育署爭取850萬補助，終於能夠於校園內打造一座風雨球場，好消息傳來師生們都興奮期待不已。

永貞國小校長柯淑瓊說，感謝縣府及各級民代、歷任家長會協助，讓小選手們終於能有遮陽蔽雨場地努力練習、持續爭取更好成績，而目前校方正辦理設計規劃，但扣除教育部補助後仍有150萬缺口，還需各界協助，希望盡快將經費、設計到位後，趕在明年夏季前讓孩童們能在風雨球場下練球。

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