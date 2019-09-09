今高溫飆35度感受悶熱 外出慎防「過量級」紫外線

2019-09-09 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕今日太平洋高壓勢力開始增強，大氣不穩定度稍減，各地多為多雲天氣，僅南部及東南部偶有局部陣雨，中午過後在山區及近山區一帶需注意午後熱對流帶來的降雨；氣溫方面，各地清晨低溫約25至27度，白天高溫約32到35度，感受悶熱。

中度颱風法西在今日凌晨2點時，其中心位置位於東京南南西方50公里處，以時速27公里向東北移動，在日旅遊的遊客需特別留意法西帶來的強風豪雨，準備前往當地旅行的民眾則要特別留意航班資訊。

空氣品質部分，今日清晨竹苗以北沿海受渦流影響，水平擴散條件轉差，污染物易累積；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週二（10日）太平洋高壓勢力開始西伸，各地大多為多雲天氣，僅南部地區及台東南側有局部短暫陣雨，午後各地仍要留意降雨，其中山區及近山區降雨機率較高；各地高溫31至34度，感受悶熱。週三、週四（11日、12日）各地多為多雲到晴的天氣，僅迎風面東半部地區有零星短暫陣雨，午後各地山區及南部地區有短暫雷陣雨；白天高溫可來到32至35度間，紫外線指數也可能達到危險級，民眾外出需注意防曬。

週五（13日）菲東低壓帶開始北抬，台灣位於低壓帶北側，因此水氣增加，位於迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部短暫雷陣雨的天氣；東半部因降雨氣溫略降，西半部位處背風側，氣溫仍高。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 26 ~ 34 27 ~ 31 25 ~ 32

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