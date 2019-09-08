黑鮪限額「不滿足」 部分配額轉讓日本年底將定案

2019-09-08 19:55

［記者陳彥廷／屏東報導］「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）的北方次委員會建議我國太平洋黑鮪成魚（30公斤以上）限額中的300噸轉移給日本，我國基於互利，與日本交換回近期國內有大量需求的「大目鮪」配額，農委會漁業署強調全案將於12月的WCPFC年會審視，期作出最有利我國漁業的措施。

我國太平洋黑鮪限額1709噸，但近年僅2015年的578噸略微超過3分之1，近3年皆不足500噸，4年來未利用的額度皆逾1000噸，加上太平洋黑鮪資源狀況近年有所回升，漁業界擔心長久下來恐遭國際組織檢視甚至削減。

WCPFC的北方次委員會第15屆會議於9月6日在美國奧勒岡州波特蘭舉辦，除例行檢視太平洋黑鮪、北太平洋長鰭鮪、紅肉旗魚及北太平洋水鯊等資源狀況，我國也基於互利立場，與日本就黑鮪進行合作，明年預期將移轉300噸配額給日本，並取回國內漁民有迫切需要但配額顯有不足的大目鮪配額。

漁業署代理署長張致盛今天召開記者會指出，大目鮪屬高經濟魚種，但為數眾多的小型延繩釣漁船只能分配到20公噸大目鮪配額，而漁業署為拔除歐盟的漁業黃牌，已制定嚴格管理措施，只要違法捕撈就會開罰，漁民為避免被開罰，滿額後只能轉撈其他經濟價值較低魚種，又因為我國黑鮪捕獲量連3年不足500噸，為活化利用整體限額，透過轉讓黑鮪換取大目鮪配額，讓我國船隊作業更有彈性、提高收益。

張致盛強調，該會議針對我轉移太平洋黑鮪配額的建議案，須提報WCPFC於12月的年會才能定案，且這是「1年期措施」，與相關國家合作互蒙其利，將盡力促成有利配套措施，維護我國漁民權益。

林姓漁民表示，台灣這幾年的捕撈量要捕獲足額黑鮪有困難，在這種「看有吃嘸」的情形下，本來就應該換取更有迫切需求的大目鮪，若是在還沒換到之前就得先面對「等量不對值」的質疑輿論，無異是叫漁民「緣木求魚」。

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