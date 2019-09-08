北台灣媽祖文化節讓小漁村湧2萬人 南方澳居民：福氣啦

2019-09-08 18:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕為期3天的北台灣媽祖文化節今下午5時許神轎回鑾南方澳南天宮，警方動員大批警力「護駕」，維持秩序，近2萬名信徒在漁村內萬頭鑽動，宜蘭縣政府粗估，3天活動計有8萬人次參與盛會，世居南方澳的李姓民眾看到漁村湧入近2萬人，熱鬧場面讓他直呼「能夠參與遶境盛會，非常福氣！」

北台灣媽祖文化節今年由宜蘭縣主辦、南方澳南天宮擔任值東廟宇，本屆首度規劃海上、陸上遶境，隊伍6日早上八時從南方澳搭乘漁船出海，200艘漁船於宜蘭外海會香後，中午在頭城烏石港上岸，改以步行方式遶行宜蘭全境。

今天為遶境行程最後1天，上午6時遶境隊伍從羅東鎮聖安宮起駕，經冬山鄉福安宮、鹿安宮、鎮安宮、天照宮後，於中午12時許抵達蘇澳鎮，在鎮上遶境後，下午5時許，南天宮媽祖鑾轎回駕南方澳

南方澳3大廟宇，供奉金媽祖的南天宮、珊瑚媽祖的進安宮以及昭安宮，設香案接駕，遶境隊伍在小漁村內萬頭鑽動，熱鬧程度更勝春節走春人潮。

世居南方澳的李姓民眾說，南方澳是捕魚重鎮，媽祖是漁民最重要的信仰，但很少有機會看到龐大遶境隊伍，走訪南方澳全境，能夠在宜蘭參與到媽祖遶境的盛會，非常難得，「很有福氣」。

配合媽祖遶境，宜蘭縣警察局為嚴防搶轎、搶鑽轎底等情況，3天動員全體警、民防人力，嚴密規劃護轎組、機動組、蒐證組，將警力佈署在各路口，維持遶境秩序。

宜蘭縣消防局則出動各式消防救護車輛，還派出宣導用的「消防寶寶」，與陣頭的三太子上演一段「與神共舞」，大秀精彩舞技，互動有趣。

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