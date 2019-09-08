彭祖十週年特展 體驗「變老」的感覺...

2019-09-08 12:26

〔記者羅綺／台北報導〕銀髮浪潮來襲，弘道老人福利基金會推動「彭祖體驗」，讓民眾親身「嚐」老，理解長者的身心狀況，共創友善高齡生活環境。

近年台灣老年人口不斷攀升，2018年3月底，老年人口已達到14.05%，正式轉為高齡社會。弘道老人福利基金表示，為讓大眾了解長輩的身心狀態，2007年曾前往日本觀摩高齡者體驗教育模式，隔年與自行車暨健康科技工業研究發展中心共同開發高齡模擬體驗教材「彭祖體驗包」，並推動「彭祖心身活-高齡者生活體驗計畫」。

弘道老人福利基金指出，「彭祖體驗」將讓民眾實際感受到高齡者視茫、重聽、駝背、行動不便等生理退化之情況，並體驗長者出門提款、購物、行走、修繕等日常生活行動。

有國小學童在體驗後，有感而發地說：「回家後我要對阿公阿嬤好一點，以後動作也會慢一點。」也有客運業者體驗後，更加同理長者乘車的困擾，決定加強博愛座宣導，也願意更將心比心去體諒，注意上下車速度，減少長者跌倒危機。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，弘道推廣彭祖體驗生命教育已達10年，今年7-ELEVEN與弘道再次推動「弱勢老人好宅修繕計畫」，希望為更多獨居弱勢長輩打造更安全穩固的「避風港」，也在整體「老人照顧關懷服務計畫」合作中，與7-ELEVEN共同規劃「樂齡城市歷險記-彭祖十週年特展」，除了讓更多人能透過穿戴模擬裝備長者生活情境，並融入居家修繕元素，期待大家進一步關注弱勢長輩的居家環境安全問題。

「樂齡城市歷險記-彭祖十週年特展」即日起至9月15日，每日9點到晚間5點（假日延長至晚間6點），在台北松山文創園區免費觀展；此外，9月7日、10日、11日也有體驗高齡三部曲的講座及工作坊，歡迎民眾共襄盛舉。

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