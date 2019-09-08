愛情摩天輪有譜？高市府提案加速港區土地開發招商

2019-09-08 12:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛情摩天輪有譜？為了替愛情摩天輪的土地解套，高市府在土開公司董事會提案，決議通過加速完成第20工區的三方協議書簽署，並將「愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案」，納入土開公司港區招商。

8月底召開的愛情摩天輪招商說明會，市府提出4處建議開發基地，以高雄港4～8號碼頭、16～18碼頭、21號碼頭等3處空地為主，另一處則為第69期重劃區，前三處都是港區土地。

土開公司新董事長沈妙姿、總經理洪東煒就任後，近日召開第一次董事會，高市府派董事都發局長林裕益、經發局長伏和中，會中提出兩項臨時動議，包括促請加速完成多功能經貿園區20工區（土開公司經營港區土地）的三方協議書簽署，及「愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案」納入土開公司港區招商。

港務公司與高市府為合作開發高雄港區，於2017年初合資成立土開公司，土開公司經營的範圍，位於高雄港區1～10號碼頭、16～18號及21號碼頭，面積共32公頃，是高雄港區最精華地帶，高市府建議的情摩天輪開發基地都在裡面。

林裕益表示，經過董事會討論後決議，市府所提兩項提案照案通過，並交由公司經理部門研辦。

針對愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案，會中決議送交土開公司納入港區招商，儘速辦理招商作業，並於下次董事會提報結果，相關招商作業應公平公開。

至於「高雄多功能經貿園區第20工區」，林裕益強調其開發計畫書，已於今年6月報經高市府核定，只要三方完成開發協議書簽署後，土開公司就可依據開發計畫，進行高雄港區1～10號碼頭、16～18號及21號碼頭最精華土地的招商開發，預期可創造超過百億元商機，增加數千個就業機會，並帶動舊商圈的發展。

林裕益也強調，第20工區當然也很適合經發局所提的「愛情摩天輪」，及其周邊商業的開發。

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