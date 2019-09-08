秋分逛市集 台北松菸連3週推文創之旅

2019-09-08 11:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕秋高氣爽的9月天，台北市松山文創園區即起連續3個週末，在北向製菸工廠，舉辦「松菸秋分逛市集」系列活動，邀請3組風格各具特色的主題市集，呈現生活中各種美好。而鄰近捷運圓山站的「台北花博農民市集」，同樣即起在每個週末，以「一週末一縣市」的方式，展售各地農特展，逛得盡興、吃得安心。

松山文創園「松菸秋分逛市集」系列活動邁入第3年，以聚落的方式呈現各種風格市集，從集合台日兩地選物美學的「島作」，演繹大人夢想遊戲室的「新銳桌遊博覽會」，到跨越時空茶美學的「台北茶之市」，讓市集中的每一個創作與想法，更貼近生活。

9月6至9月8日「島作-選物的態度」，站在創作者與使用者的中介點，此次號召近60家台灣與日本的選物店及創作者出店參與。值得一題是，已有35年歷史、位在奈良的「胡桃之木」，首度出店臺灣，創辦人石村由起子更將在講座以「第35年的胡桃之木」為題分享。 另也將由「nicethings」編輯長谷合貢先生，介紹「nicethings」這本近年蔚為潮流的的生活風格雜誌。

9月13日至9月15日「新銳桌遊博覽會」，堪稱桌遊嘉年華，其中由YouBike官方聯名桌遊《騎遇記》，以台灣原創桌遊精神深入各個城市，玩出旅遊主題的新面貌。

9月20至9月22日「台北茶之市」，首次跨界茶具工藝、茶席展演、茶道藝術、大師講座及藏品拍賣的茶文化市集，匯聚古今茶具器物、在地茶農、侍茶師、陶藝師、花藝師等生活藝術家參與，週五晚間限定場茶之聲實驗電音，與週六的茶器物拍賣會。

不讓松菸專美與前，花博公園中的「台北花博農民市集」，配合9月中秋佳節，將在9月14月15日當週，舉辦「親子創意來畫柚」，只要消費滿百即可免費報名。

此外，每個週六或日下午，除了舞台區都有精彩表演。9月7日至8日為「台南洋香瓜、金煌芒果、麻豆文旦週」；9月14日15日則是「南投茶葉、柚子週」；9月21至22日是全國週；9月28至29日的「彰化縣有機蔬菜週」，讓民眾買的安心也吃的安心。

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