虎頭蜂巢下吃冰！頭城知名冰店驚見籃球般蜂巢 顧客心驚

2019-09-08 11:24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城知名的阿宗芋冰店今天上午，有顧客發現一顆如籃球般大的虎頭蜂巢，就位於冰店靠近2樓陽台，顧客趕緊通報1999，縣府農業處獲報後，將派員前來處理，所幸蜂巢還未被驚動，附近沒有人受傷，但顧客看了心驚。

冰店老闆黃志安說，聽到顧客說樓上陽台有蜂巢，一開始還不相信，親眼目睹後就被嚇到，由於假日店裡遊客眾多，蜂巢大小又不小，已趕緊通報農業處到場處理，希望不要有民眾被虎頭蜂叮傷。

黃志安說，目前還沒有人受到虎頭蜂騷擾，但還是呼籲路過民眾注意，以免發生危險。

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