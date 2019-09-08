台東開放漂流木撿拾 10日起分2階段實施

2019-09-08 09:44

［記者陳賢義／台東報導］上月白鹿颱風挾帶強風豪雨，自山區沖刷下大量漂流木，台東林管處公告10日起開放自由撿拾，區分2階段，民眾可至林務局轄區保安林內海灘徒手撿拾，不得使用機具，開放期間將設置林產物檢查站，設置地點在台東市海堡地區、林管處的成功工作站及大武工作站等3處。

第1階段10日起至24日止，每日上午9時至下午4時，設籍於當地鄉、鎮、市居民得撿拾；第2階段25日起至10月9日止，每日上午9時至下午4時，設籍於台東縣（市）居民。

台東林管處表示，撿拾民眾需隨身攜帶身分證件，主動到漂流木檢查站登記，領取漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權的歸屬，就可以安心帶回利用；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，必須以3.5噸（含）以下車輛載運，不要覆蓋斗篷或帆布，以便辦理檢查及登記。

台東林管處表示，漂流木如有國有、私有註記或烙印者，由拾得人通報當地林管處或政府保管，並依民法第810條拾得漂流物規定辦理。若漂流木屬森林法第52條第4項規定公告的12種貴重木樹種，包括紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿，未依規定至林產物檢查站辦理查驗、登記後搬運，將依森林法規定加重其刑。

其次， 民眾如有發現有擅撿漂流木或不法載運貴重漂流木時，應聯繫台東縣政府、台東林管處，檢舉專線電話0800-000-930，或撥打110報案，共同維護國家資產。

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