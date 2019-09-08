新颱最快可能週二生成 中秋恐攪局

2019-09-08 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕受到低壓帶影響，中央氣象局今凌晨持續對西部部分縣市發布豪、大雨特報，氣象專家吳德榮指出，今天午後降雨範圍會擴大，並可能發生瞬間強降雨；另根據最新模擬，下週二、三恐怕又會有新颱風生成，估計中秋夜北台灣迎風面降雨機率將因此提高，週六、日台灣天氣受其影響的機率也升高。

受到低壓帶影響，氣象局凌晨3時50分發佈針對中部5縣市發布豪大雨特報，其中雲林為豪雨範圍，雲林虎尾測站截至目前已降下154毫米的雨量；上午近7點時氣象局再對北北基發布大雨特報，包含基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生，恆春半島也有較大雨勢發生的機率。

氣象專家吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也指出，今、明各地大多多雲時晴，中南部則有局部短暫陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

至於颱風動態方面，災害預報士賈新興指出，西北太平洋上第13號颱風「玲玲」可能重創北韓和中國東北，至於熱帶擾動95W需密切觀察，未來3至4天季風即將增強，環境有利颱風生成。

吳德榮指出，根據最新模式模擬，下週二、三恐怕又會有新颱風生成，估計中秋夜北台灣迎風面降雨機率將因此提高，週六、日台灣天氣受其影響的機率也升高。不過吳德榮也強調，因模式模擬已屬末期，目前仍有較大的「不確定性」，後續發展有待持續觀察，不過，最新模擬皆顯示，未來一週熱帶擾動活躍。

吳德榮也提醒，第13號颱風「玲玲」及第15號颱風「法西」雖然沒朝台灣來，但對南韓及日本造成直接影響，提醒要前往日韓兩國的民眾多加留意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法