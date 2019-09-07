後壁湖淨灘撿到破千根吸管 但「這個」最難清…

2019-09-07 22:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁以得天獨厚的無敵海洋景觀成為國內觀光知名景點，屏東縣政府響應「國際海洋清潔日」，今天於後壁湖沙灘舉辦淨灘、淨海的「雙淨」，不過，因為清晨恆春半島降下全台最劇烈暴雨，海象不佳取消淨海，但仍有近150人聚集後壁湖沙灘淨灘，最後清出逾85公斤的海洋廢棄物，參與者說，要不是下雨，不然可以清出更多垃圾。

屏東縣政府環保局、台灣潛水Taiwan Dive Center及大仁科技大學結合墾管處、海巡署於墾丁後壁湖沙灘舉辦「台潛海清日淨海淨灘」，吸引逾百名民眾前來，以實際行動淨海淨灘，守護海洋環境。

環保局長顏幸苑指出，台潛除每月不定期的「雙淨」外，已持續14年固定在墾丁舉辦「國際海洋清潔日」，守護墾丁的土地及海洋，環保局也和當地潛水業者合作，推動環保觀念及清潔海域，永續墾丁的觀光資源。

今天雖然取消淨海，但最後仍清出逾85公斤的海洋垃圾，鋪在沙灘上令人觸目驚心。環保局指出，包括今天的淨漢，縣府今年舉辦的活動已清出近200公斤海廢，以廢棄漁網漁線、海岸遊憩生活用品的塑膠垃圾最多，吸管也佔大宗，透過淨海淨灘活動，讓海洋環境保護的永續觀念能獲得更大迴響。

環保局清點發現，塑膠製品為最大宗，光是塑膠瓶蓋及吸管就都清出超過1000個，而無法辨識來源的塑膠碎片竟高達3698個，不過，這麼多的塑膠碎片卻僅僅4.4公斤，體情小又輕，撿拾最困難，被笑稱是淨灘中最頑強的海廢。

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