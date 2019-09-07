想了解台南、台灣地形地貌歷史 看台南400年古地圖特展長知識

2019-09-07 21:42

〔記者楊金城／台南報導〕「地圖超展開－台南四百年古地圖特展」，今天起至9月29日在麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館開展，將台南四百年來古地圖的珍寶，以聽覺、視覺、觸覺等多層次的方式展示，呈現台南、台灣400年來的地形地貌和歷史發展的轉變，非常有意思。

除了溪北場特展在總爺藝文中心，溪南場特展定10月4日將在成功大學歷史系歷史文物館展出，台南市文化資產管理處和成大歷史系將合作策展兩場特展加上7場講座，全方位解析台南古地圖的奧秘。

台南四百年古地圖特展緣起於台南將在2024年建城400週年，台南市文化局和南天書局合作，花了6年時間跑遍歐美收錄165張從荷治時期到民國初年的台南古地圖，終於出版《台南四百年古地圖集》，並策劃古地圖特展和講座。

特展以《台南四百年古地圖集》一書為基礎，分「地圖之眼」、「地圖之手」、「地景與人群」、「地圖以後」、「我們的地圖」五大展區，呈現古地圖脈絡下多元的台南視角。

展覽手法並突破創新，從策展規劃到展場設計製作，將平面的台南古地圖「打掉重練」，有導覽、AR、展牆等方式，讓觀眾能輕易且輕鬆地看見古地圖「超展開」後的無限可能。

特展必看重點，萃取《台南四百年古地圖集》一書的地圖集精華，轉化有趣可親的展覽，並在「古」地圖基底下，以當代創「新」思維反思四百年後的台南，如何發展公民運動與地圖結合，思索這塊土地的未來。

策展人成大歷史系副教授謝仕淵說，台南四百年古地圖特展讓現代這一代人了解四百年前至今台南形貌的改變，和與世界的關係，了解歷史才有世界觀，才知道未來要怎麼走，「有歷史觀才有方向感」，特展有如開啟台南知識。

市長黃偉哲說，政治人物要接地氣，古地圖則要接人氣，歡迎大家一起來觀賞，了解台南這座古城建城四百年地歷史人文。

南市文化局長葉澤山說，台南古地圖讓台南人、台灣人了解從大航海時代以來的台南、台灣地形地貌的改變，這項地圖學的文化工程讓我們認識自己的定位。

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