水金九入夜也美麗 黃金博物館化身搖擺舞廳

2019-09-07 22:43

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市水金九地區有陰陽海、九份老街等全國知名觀光景點，白天人潮摩肩擦踵，其實寂靜的夜景也相當迷人，新北市立黃金博物館推出「金夜太美」夜間體驗活動，今晚在博物館點燈營造浪漫氛圍，還有舞團快閃與民眾尬舞，場面相當熱鬧。

新北市文化局長蔡佳芬表示，水金九的觀光人潮主要活動時間都集中在白天，這次首度推出夜間戶外體驗活動，推廣水金九美麗的夜景，也用藝術文化加深遊客旅遊的厚度，翻轉對礦山的印象。

黃金博物館館長洪嘉駿表示，「金夜太美」透過光影營造建築物的表情、打造一種獨特、與金瓜石的山、樹、海等融合靜謐的美感，明天及中秋連假下午5時至9時30分都會點燈，現場超好拍照，歡迎大家一起來當大小網紅，體驗特別的佳節氛圍。

新北市長侯友宜明天（8日）晚上7點也會到黃金博物館體驗「金夜太美」活動，並參訪金瓜石文化館。另外，水湳洞的十三層遺址礦場，將結合國際光雕藝術大師周鍊、藝術家何采柔、優人神鼓等，在13日中秋節當天晚上7點以不同亮度的琥珀色柔和燈光點亮，讓遺址如同戶外美術館，重現昔日黃金風貌。

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