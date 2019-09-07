對學生好到老婆受不了抱怨 木柵高工王詩欽登「杏壇芬芳錄」

2019-09-07 19:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市木柵高工配管科教師王詩欽，9年前開始教書後，全心全意投入教職，犧牲個人休息與照顧家庭的時間，時常利用課餘陪伴學生練習技能，甚至還把幼兒帶到學校看顧，一面餵飯一面指導學生，讓學生家長感動不已，成為北市教育局今年度杏壇芬芳錄的獲獎教師，王說，當老師是他從小的志願，希望能一直當老師下去。

由各級學校推薦的台北市一杏壇芬芳錄今年度有59件，獲選表揚共有49件，獲獎件數為歷年之最，北市教育局今在長安國小舉行表揚典禮。

在雲林生長求學的王詩欽指出，國中時就讀技藝班，當時老師教他不只是課本知識，更重要的是技術，讓他在全縣比賽得到第二名，因此保送高職，不僅全國技能競賽得獎還出國比賽，讓他再度保送就讀師範大學。

王詩欽說，從小志願就是當老師，他爺爺與父親期盼他能當老師，但當年應屆教師甄試多了資格檢定，他砸下所有時間準備，考了2次才取得教師證，過程辛苦，但結果十分開心。

以老師為職志的王詩欽，課堂教書或帶班當班導依舊不失熱情，笑說這是他最開心、最有興趣的事情，教學講求以身作則、賞罰分明，學生成績好拗他請吃披薩，二話不說大方請客，班級在整潔秩序表現不好，立刻化身嚴師，要求全班放學後打掃，他也陪著學生一起掃。

除了帶班認真，面對準備參加技能競賽的學生，王詩欽也是幾乎全程陪伴，全心全意工作，一度讓太太頗有怨言，抱怨不懂他為什麼花這麼多時間，希望他多陪孩子，今天表揚典禮太太還差點不讓他去，他開玩笑說，跟太太溝通可能比教學生還難。

王詩欽心存感念地說，求學時遇到改變他人生的老師，他知道教書這份工作，除了能把學生知識技能提升之外，成就也能改變學生的一生，「如果可以的話我想一直當老師，尤其是帶班導師」，讓每個孩子找到自己人生與成就。

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