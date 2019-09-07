中市府辦就業博覽會 世貿場媒合率55％

2019-09-07 18:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府「台商入港，職缺進場」就業博覽會，今（7）日在世貿二館登場，現場有58家廠商設攤，規劃台商、高薪、跨國企業、績優股、渡假樂園等5大熱門專區，提供超過3700個工作機會，吸引1500人次投遞履歷，媒合率達55%。

勞工局長吳威志說，因應台商回流，市府領先六都成立「台商專區」提供一站式整合服務，吸引矽品、先進光電、橋椿金屬、宇隆、宏全等企業回台投資。據財政部促參司公布今年1至7月促參案招商狀況，台中市促參投資金額85億居於六都之冠。

這次徵才活動因此主打「台商回流」、「高薪職缺」及「跨國企業」等，有台灣美光、矽品精密、先進光電、友達光電、長青資訊、天下數位科技、王品、這一鍋、麗寶樂園等58家廠商共襄盛舉，提供3700個工作機會，其中超過800個職缺的薪資上看4萬元。

參與高薪專區面試的吳姓市民說，有1/4的職缺超過4萬元，特別先做好功課，已獲面試官口頭通知錄取，非常開心。今年畢業的陳同學則說，想不到現場設有履歷健診、面試指導及棚拍服務，面試前還請老師指導面試注意事項，感覺很有機會面試成功。

台中市就業服務處長傅晶如說，為使求職者掌握求職契機，特別在現場安排「職涯塔羅牌」轉盤活動，並提供一對一專業顧問進行「履歷健診」及「面試技巧指導」，還有免費「彩妝棚拍」、手作木箱鼓達人體驗、職業訓練成果「大富翁」遊戲及「職業安全防災科技展示專區」等多元活動。

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