弘光科大「校園隱藏版」月餅 連NG品也搶手

2019-09-07 19:22

〔記者張軒哲／台中報導〕下週就是中秋節了，弘光科技大學每年製作「校園隱藏版」的月餅，今年推出綠豆椪與「弘彩酥」兩款，綠豆椪除了傳統肉餡口味，還有蛋奶素口味，弘彩酥則是使用彰化產新鮮葡萄打成果汁，再熬煮成內餡，兩款月餅都以低升糖指數的「異麥芽寡糖」取代砂糖，比市售月餅熱量更低，教職員工爭相購買贈送親友。

弘光科大營運中心主任林敬榮說，學校每年在中秋節前一個月，開始接受校內的教職員工、學生預訂月餅，統計數量後，依照每天出貨量數量準備食材製作月餅，產線分成揉麵、調料、包餡料、包裝四大區，餐旅系、食科系、海青班近百名學生在師傅的指導下，每天新鮮包製烘烤。

「學校出產的月餅最新鮮，品質嚴格把關！」林敬榮說，學生透過製作月餅學習烘焙實務，同時賺取工讀金，有時候難免外皮揉的不夠均勻，烤出來便會破掉或是露出內餡，就會淘汰成NG品，打折銷售。張姓員工說，NG月餅只是外觀沒有那麼漂亮，吃起來一樣美味，如果不是要送禮根本沒差，且不一定天天有，得先向營運中心預約！

紅師父烘焙食品實習工廠廠長王俊勝指出，為了配合減糖、減熱量的健康概念，學校在好幾年前製作月餅時，就開始使用異麥芽寡糖取代砂糖，月餅吃起來微甜不膩，「校園隱藏版」健康月餅打出口碑，校內不少教職員工都特地買來贈送親友。

今年新推出的弘彩酥是葡萄口味，王俊勝說，弘彩酥內餡使用彰化大村的新鮮葡萄，去籽後打成汁，接著熬煮兩小時，過程中，師傅必須要適時測量葡萄餡的甜度，熬煮後放涼製成，新鮮葡萄製作出來的內餡，讓弘彩酥吃起來每一口都充滿葡萄的香氣。

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